Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Neuer Sachstand zur derzeit geschlossenen Altstadtwache

Mönchengladbach (ots)

Die Polizeiwache am "Alter Markt" ist nach wie vor aufgrund kurzfristig notwendiger Sanierungsmaßnahmen geschlossen.

Nach derzeitigem Stand der Arbeiten ist damit zu rechnen, dass die Altstadtwache nach den Weihnachtsfeiertagen wieder für die Dienststellen und den Publikumsverkehr geöffnet werden kann.

Die Polizei Mönchengladbach liegt viel Wert darauf, auch in dieser Zeit persönlich vor Ort für die Menschen in Mönchengladbach da zu sein. Daher befindet sich die mobile Wache seit der vorübergehenden Schließung täglich von 14 bis 22 Uhr im Bereich der City Kirche. Die Beamtinnen und Beamten sind dort für polizeiliche Anliegen gerne ansprechbar.

Wir halten Sie über die voraussichtliche Wiederinbetriebnahme der jeweiligen Dienststellen in der Altstadtwache weiterhin auf dem Laufenden. Nach wie vor gilt: Bei Notfällen rufen Sie bitte immer die 110 an, wenn Sie nicht in der unmittelbaren Nähe einer Wache sind. (cw)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

