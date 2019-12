Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autofahrerin erfasst Fahrradfahrerin

Mönchengladbach (ots)

Eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Mönchengladbach hat am Donnerstag gegen 9.30 Uhr bei einem Unfall auf der Nicodemstraße mit ihrem Skoda eine 53-jährige Fahrradfahrerin erfasst und leicht verletzt.

Die Pkw-Fahrerin befuhr die Nicodemstraße aus Richtung Roermonder Straße Straße in Richtung Monschauer Straße und hielt an, um nach links auf die Untere Straße abzubiegen. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer hielt aufgrund des stockenden Verkehrs an. Als er bemerkte, dass die entgegenkommende Pkw-Fahrerin abbiegen wollte, ließ er diese vorbei.

Beim Abbiegevorgang kollidierte der Wagen der 35-Jährigen mit der auf dem Fahrradweg entgegenkommenden Zweiradfahrerin. Diese prallte zunächst auf die Motorhaube und fiel anschließend auf den Boden.

Die Leichtverletzte wurde im Krankenhaus behandelt. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell