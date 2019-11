Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Bei Einbruch Schmuck und Bargeld entwendet +++

Oldenburg (ots)

Bisland unbekannte Täter stiegen am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Schlossgarten ein und erbeuteten Bargeld, Schmuck und persönliche Dokumente.

In der Zeit zwischen 8.30 und 19.30 Uhr warfen die Einbrecher vermutlich mit einem Stein die Scheibe eines seitlich gelegenen Fensters ein und konnten auf diese Weise das Fenster entriegeln. Die Täter durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten das Diebesgut aus einem Tresor. Durch eine Küchentür flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise: Telefon 0441/790-4115. (1415492)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell