Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Polizei stoppt einen alkoholisierten Autofahrer+++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, dem 27.11.2019, um 23:04 Uhr wurde in Bad Zwischenahn, Ortsteil Dreibergen, ein 50jähriger Autofahrer zur Verkehrskontrolle gestoppt. Da durch die kontrollierenden Polizeibeamten bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde vor Ort eine freiwillige Überprüfung am tragbaren Alkomaten durchgeführt. Dabei wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,18 Promille festgestellt. Anschließend wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein enstprechendens Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell