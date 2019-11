Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.11.2019

Heilbronn (ots)

Neudenau: Drei Leichen nach Wohnhausbrand geborgen

Nach einem Brand in der Neudenauer Altstadt konnten bis Dienstagabend drei Leichen in dem betroffenen Gebäude gefunden und geborgen werden. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei gehen davon aus, dass es sich um die drei vermissten Anwohner (siehe PM vom 26.11.2019) handelt. Es wurde veranlasst, dass die Identität der drei Toten festgestellt wird. Im Laufe des Mittwochs wurde deutlich, dass das Haus zum Teil noch einsturzgefährdet ist. Bevor ein Gutachter die Ermittlungen im Gebäude aufnehmen kann, muss deswegen der Giebel Stück für Stück abgebaut werden. Die Brandursache ist weiterhin unklar. Der entstandene Sachschaden am betroffenen Wohnhaus sowie an den beiden Nachbarhäusern und einem vor dem Gebäude geparkten PKW wird auf insgesamt 500.000 Euro geschätzt.

