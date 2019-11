Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Brand einer Papiertonne ++ Fahrzeugbrand +++

Oldenburg (ots)

Am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zum Brand einer Papiertonne an der Bümmersteder Tredde entsandt. Die Tonne, die sich aum dem Gelände der Grundschule befand, stand bei Eintreffen der Beamten bereits komplett in Flammen. Ein Zeuge schilderte der Polizei, dass er drei Jugendliche beobachtet habe, die bei Eintreffen der Feuerwehr in Richtung Eerikaweg fortgerannt waren.

Wenige Minuten später konnten die Beamten im Erikaweg drei Personen antreffen, auf die die Beschreibung des Zeugen passte. Es handelte sich um zwei 15- und einen 16-jährigen Oldenburger. Ob die drei Jugendlichen für die Sachbeschädigung in Frage kommen, wird derzeit noch ermittelt. (1409875)

+

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (2 Uhr) meldete eine Zeugin über Notruf den Brand eines Fahrzeugs am Goldfischweg. Die Einsatzkräfte konnten das brennende BMW Cabriolet wenig später auf einem Parkplatz feststellen; die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten. Nach den ersten Ermittlungen kann eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden; die Polizei hat die erforderlichen Ermittlungen aufgenommen. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Polizei ist für Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0441/790-4115 erreichbar. (1410395)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell