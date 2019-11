Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Ein etwas anderer Ladendiebstahl+++

Oldenburg (ots)

+++Ein etwas anderer Ladendiebstahl+++ Am Samstag, gegen 08.40 Uhr, wird der Polizei gemeldet, dass eine männliche Person in einem Sportgeschäft im Posthalterweg festgehalten wird. Bei dem Polizeieinsatz ergibt sich folgender offensichtlicher Geschehensablauf: Ein 52jähriger Ammerländer hält sich am Freitag in dem Sportartikelgeschäft auf, lässt sich dann bei Geschäftsschluss einschließen und hält sich in einer Umkleidekabine verborgen. Als am Folgetag Mitarbeiter das Gebäude aufschließen, versucht der hier Beschuldigte, sich mit einer Sporthose aus dem Geschäft zu entfernen. Dabei wird er von den Angestellten angesprochen und gestoppt. Der 52jährige verhält sich ruhig und händigt die Hose aus. Nach erfolgter Identitätsfeststellung durch die Polizei und entsprechender Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wird der Ladendieb entlassen. -1395619-

