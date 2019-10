Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens - geschädigter Pkw wurde beschädigt, der Verursacher flüchtete - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

schortens. Am Sonntagvormittag, 20.10.2019, wurde in der Zeit von 09:45 - 12:30 Uhr, ein in der Eilkstraße, gegenüber einer Bäckerei, abgestellter Pkw, Renault Twingo, von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Die komplette rechte Seite vom Pkw Renault, wurde vermutlich beim Ein -bzw. Ausfahren aus einer Parklücke zerkratzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell