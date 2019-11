Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Geräteschuppen schnell aufgeklärt +++

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntag gegen 8.30 Uhr zu einem Einbruch in einen Geräteschuppen an der Pasteurstraße. Der zunächst unbekannte Täter hatte die Eingangstür zum Schuppen aufgebrochen und verschiedene elektrische Gartengeräte entwendet. Bei dem Einbruch, der der Polizei noch am Sonntagmorgen gemeldet wurde, war ein Schaden in Höhe von über 1000 Euro entstanden.

Am Montagabend meldete sich die Anzeigeerstatterin erneut bei der Polizei. Sie schilderte, dass sie von einem Bekannten einen Hinweis über den Verbleib des Diebesgutes erhalten habe. Ihrem Bekannten seien gebrauchte Gartengeräte zum Kauf angeboten worden.

Daraufhin setzen die Ermittler sich mit dem Zeugen, einem 28-jährigen Mitarbeiter einer Gartenbaufirma, in Verbindung. Der Mann zeige den Beamten eine Wohnung im Stadtteil Kreyenbrück, in dem ihm die Geräte präsentiert worden seien. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen erließ ein Richter des Amtsgerichts auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für die betreffende Wohnung. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten am Dienstag schließlich das mutmaßliche Diebesgut aus dem Einbruch in der Pasteurstraße. Gegen den 43-jährigen Mieter der Wohnung, der die Beamten zudem mehrfach beleidigte, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (1398119)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell