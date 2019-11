Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Abschleppwagen beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Unbekannter versuchten in dem Zeitraum vom 15.11.2019 bis 18.11.2019 einen Abschleppwagen aufzubrechen. Hierbei wurde die Beifahrerscheibe eingeschlagen und zwei am Fahrzeug montierte Blitzlichter entwendet. Der gelbe Lkw war Flomersheimer Straße geparkt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 240 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

