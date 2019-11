POL-OL: +++Pressemeldung des PK Bad Zwischenahn+++Großangelegte Suche nach Vermisstem in Rastede+++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Ein gutes Ende nahm die Suche nach einem 80-jährigen Mann, der in der Nacht zum Mittwoch in Rastede vermisst wurde. Angehörige teilten der Polizei gegen Mitternacht mit, dass der Mann nach dem Besuch einer Gaststätte nicht wieder zu Hause erschienen war. Es konnte ermittelt werden, dass sich der Mann mit einem Taxi im Bereich seiner ehemaligen Wohnung hatte absetzen lassen, danach verlor sich zunächst jede Spur. Kräfte der Polizei sowie eine Vielzahl von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rastede suchten den Mann dann in diesem Wohnbereich. Die Feuerwehr konnte dann den Mann schließlich gegen 02.30 Uhr in einem Vorgarten finden. Da er leicht unterkühlt war wurde er mit dem Rettungsdienst zunächst in ein Krankenhaus gebracht.

