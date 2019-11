POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Polizeidirektion Ludwigshafen

Am 07.11.2019 um 14:25 Uhr befährt eine 67-jährige Fahrradfahrerin die Schraderstraße in Richtung Rudolf-Kausch-Straße in Frankenthal. Am Fußgängerüberweg wird sie von einem 51-jährigen Peugeot-Fahrer übersehen und angefahren. Die aus Frankenthal stammende Frau erleidet bei der Kollision Schmerzen an der linken Schulter und Schürfwunden am Bein. Am Pkw entsteht ein Schaden von ca. 800EUR.

