Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Kontrollmaßnahmen der Polizei

Limburgerhof (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag hat die Polizeiinspektion Schifferstadt mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei bis in die Abendstunden zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität Kontrollen in Limburgerhof durchgeführt. Hierzu wurde unter anderem eine Kontrollstelle in der Mainzer Straße eingerichtet. Hinweise zu Einbruchsdelikten konnten jedoch nicht erlangt werden. Während der Kontrollmaßnahmen wurden Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet.

