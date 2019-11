Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Diebstahl von Elektrorollern

Limburgerhof (ots)

Am Dienstag, den 05.11.2019, haben Unbekannte zwischen 07:00 Uhr - 20:00 Uhr zwei am Bahnhof (Speyerer Straße) abgestellte, schwarz/weiße Elektroroller ("City-Scooter") der Marke Micro entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

