POL-D: Reisholz - Haftbefehl vollstreckt - Drogenplantage gefunden

Bei der Vollstreckung eines Haftbefehls stießen Polizeibeamte auf zahlreiche Cannabispflanzen. Der Wohnungsmieter wurde festgenommen. Nun wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn ermittelt.

Eigentlich klingelten die Polizeibeamten um 15.35 Uhr an einem Mehrfamilienhaus in der Buchenstraße in Reisholz, um bei einem 40-jährigen Marokkaner den Haftbefehl wegen Körperverletzung zu vollstrecken. Aber schon bei der Anfahrt fiel den Beamten ein blauer Vorhang auf dem Balkon des Beschuldigten auf. Da der Mann zunächst nicht die Wohnungstür öffnete, schauten die Beamten über einen benachbarten Balkon auf den Vorbau des Tatverdächtigen. Dort entdeckten die Polizisten Cannabispflanzen in Blumentöpfen. Parallel dazu öffnete der Verdächtige die Tür, nachdem er lautstark dazu aufgefordert werden musste. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten in unterschiedlichen Standorten der Wohnung zahlreiche Cannabispflanzen in Blumenkübeln sicher. Zusätzlich fanden die Ermittler unter anderem Beleuchtungs- und Belüftungsanlagen, vermutlich für den Handel verpackte Betäubungsmittel sowie getrocknete Cannabisblätter. Außerdem machten die Polizisten zwei - für den Pflanzenanbau genutzte - Growzelte unbrauchbar. Die Ermittlungen dauern an.

