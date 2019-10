Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberkassel/Stadtmitte - Kurz nach den Taten: Polizei nimmt junges räuberisches Trio fest - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 15. Oktober 2019, 0.15 Uhr

Unmittelbar nach mehreren versuchten Raubüberfällen hat die Polizei gegen Mitternacht drei Tatverdächtige auf der Immermannstraße festgenommen. Die Jugendlichen werden dem Haftrichter vorgeführt.

Oberkassel: Gegen kurz nach 23 Uhr befand sich ein 38-Jähriger auf dem Nachhauseweg, als er von drei jungen Männern auf dem Greifsweg nach Zigaretten und Geld gefragt wurde. Als er dies verneinte, wurden sie handgreiflich und begannen ihn zu durchsuchen. Der Düsseldorfer versuchte zu fliehen und wurde daraufhin von einem der Täter geschlagen. Kurz darauf entfernten sich die Jugendlichen mit einer erbeuteten E-Zigarette in unbekannte Richtung. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt und meldete den Vorfall der Polizei.

Stadtmitte: Nur rund dreißig Minuten später wurde ein 21-Jähriger auf dem Gehweg vor seiner Wohnung in der Marienstraße ebenfalls von drei Jugendlichen angesprochen, die nach Zigaretten und Geld fragten. Nachdem sie darauf keine Antwort erhielten, schlugen sie den jungen Mann. Es kam zur Rangelei, in deren Verlauf der 21-Jährige in Richtung Berliner Allee fliehen und die Polizei verständigen konnte. Die Täter erbeuteten ein Feuerzeug.

Ein paar Minuten später hatte das Trio offenbar schon das nächste Opfer im Visier. Auf der Immermannstraße sprachen sie einen 27-Jährigen erneut auf Zigaretten an und verwickelten ihn in ein Gespräch. Währenddessen stellte sich einer der Täter hinter den jungen Mann und versuchte dessen Geldbörse aus der Gesäßtasche zu ziehen. Zeitgleich griff einer der anderen Jugendlichen nach dem Mobiltelefon in der vorderen Hosentasche. Der 27-Jährige schubste die Männer weg und versuchte in ein Hotel zu flüchten. Das räuberische Trio wurde wie in den beiden Fällen zuvor auch hier handgreiflich. Als er ins Hotel gelangte, ließen die Täter von ihm ab und entfernten sich ohne Beute vom Tatort. Der Mann informierte im Anschluss direkt die Polizei.

Aufgrund der nahezu identischen Täterbeschreibungen in allen drei Fällen und einer schnellen Fahndung der Polizei konnten drei jugendliche Tatverdächtige (zwei 15-jährige Deutsche und ein 17-jähriger Syrer) in der Nähe der Immermannstraße festgenommen werden. Sie werden in Kürze einem Haftrichter vorgeführt.

