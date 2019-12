Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Seitenspiegel an mehreren Pkw abgetreten

Mönchengladbach (ots)

Gleich fünf Pkw sind am Mittwoch gegen 20.20 Uhr auf der Wilhelm-Strater-Straße in Rheydt von unbekannten Tätern beschädigt worden. Sie hatten die Seitenspiegel an diesen Fahrzeugen entweder zum Teil oder ganz abgetreten.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte zwei männliche Personen auf dieser Straße wahrgenommen. Er sei auf sie aufmerksam geworden, weil in der Vergangenheit in diesem Umkreis viele Sachbeschädigungen stattgefunden hätten und sein Pkw ebenfalls dort stehe. Als er sich die Personen aus der Nähe anschauen wollte, sei er zunächst hinter ihnen hergelaufen, habe sie jedoch nicht einholen können. Die Personen seien in Richtung Mühlenstraße geflüchtet. Auf der Wilhelm-Strater-Straße mussten der Zeuge und dann auch die alarmierten Polizeibeamten Beschädigungen an insgesamt fünf Fahrzeugen feststellen. Es handelte sich um Fahrzeuge der Marken Opel (in zwei Fällen) sowie BMW, Seat und Toyota.

Auch wenn er die Täter nur von hinten gesehen hatte, konnte der Zeuge der Polizei diese Beschreibung der verdächtigen Personen liefern: Person 1: jugendliches Erscheinungsbild, zirka 1,60 bis 1,70 Meter groß, sehr dünne Statur, dunkle Kleidung, Kapuze, enge Jeans; Person 2: jugendliches Erscheinungsbild, zirka 1,60 bis 1,70 Meter groß, normale Statur, dunkle Kleidung, Wollmütze.

Auch in einer Parallelstraße, in der Oskar-Graemer-Straße, wurde am Mittwochabend ein solcher Fall angezeigt: Dort war zwischen 19 und 19.20 Uhr von unbekannten Tätern an einem VW Passat gegen beide Außenspiegel getreten worden. Es entstand Sachschaden, ebenfalls an der Beifahrertür.

Auch in diesem Fall gibt es einen Zeugen, der beobachtet hatte, wie zwei Personen aus einer Gruppe heraus gegen die Pkw-Spiegel getreten hatten. Diese Gruppe sei, nachdem er sie angesprochen habe, über die Nordstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße weggerannt. Laut Zeugenaussage habe es sich bei der Gruppe augenscheinlich um Nordafrikaner gehandelt. Sie seien dunkel gekleidet gewesen; einige von ihnen hätten Kappen getragen.

Nahbereichsfahndungen der Polizei am Mittwochabend verliefen negativ.

Die Polizei bittet um Hinweise zu diesen Fällen. Zeugen sollten sich unter der Rufnummer 02161-290 melden. (ds)

