Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 13-jährige Radfahrerin und 23-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Erneut haben bei Unfällen im Stadtgebiet zwei Verkehrsteilnehmer mit dem Fahrrad leichte Verletzungen erlitten. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht.

Ein 13-jähriges Kind ist am Mittwoch gegen 8 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Hardterbroich-Pesch leicht verletzt worden. Das Mädchen war mit einem Fahrrad unterwegs und wurde von einem Pkw erfasst.

Die 13-Jährige aus Mönchengladbach befuhr mit einem Fahrrad die Breitenbachstraße und wollte dann die Korschenbroicher Straße in Richtung Prinzenstraße überqueren. Dazu nutzte sie nicht den Radweg, sondern den Fußgängerüberweg. Im Kreuzungsbereich wurde sie von einem entgegenkommenden Pkw erfasst, den ein 64-jähriger Mönchengladbacher steuerte. Dieser wollte mit einer Daimler-Chrysler-Limousine aus der Prinzenstraße nach links auf die Korschenbroicher Straße abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen hatten beide Unfallbeteiligten an dieser Ampelkreuzung Grünlicht. Bei dem Zusammenstoß landete das Mädchen zunächst auf der Motorhaube, ehe es zu Boden fiel. Das Fahrrad wurde zum Teil unter den Pkw geschoben.

Ein 23-jähriger Mann aus Mönchengladbach war bereits zirka eine Stunde zuvor, kurz vor 7 Uhr, in Rheydt mit dem Rad verunglückt: Er war auf der Mühlenstraße in Richtung Otto-Safran-Straße unterwegs. An der Kreuzung mit Eschenbrüchergasse / Pötterstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Pkw: Die 23-jährige VW-Polo-Fahrerin wollte von der Eschenbrüchergasse auf die Pötterstraße fahren. (ds)

