Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schulwegunfall: Zwölfjährige verletzt - Schwarzes Auto geflüchtet

Mönchengladbach (ots)

Eine zwölfjährige Schülerin ist am Montagmorgen auf ihrem Schulweg bei einem Unfall an der Kreuzung Gartenstraße / Seminarstraße von einem Pkw angefahren und leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nach der Autofahrerin wegen Unfallflucht.

Aus Sicht der Schülerin lief das Unfallgeschehen so ab: Sie war am Montag gegen 7.55 Uhr auf dem Weg zur Schule und benutzte den linken Gehweg der Gartenstraße aus Richtung Breite Straße in Richtung Nordstraße. In Höhe der Seminarstraße wollten sie diese überqueren. An der Einmündung bemerkte sie auf der Seminarstraße ein Auto. Dieser Pkw musste an der Einmündung verkehrsbedingt warten. Die Zwölfjährige schaute die Fahrerin des Pkw an und hatte den Eindruck, dass sie von ihr gesehen worden sei. Gerade in dem Moment, als sie ihren Fuß auf die Fahrbahn setzte, um vor dem Pkw die Fahrbahn zu überqueren, fuhr dann das Fahrzeug an und streifte sie am Bein. Dabei erlitt sie eine Verletzung am Knie. Die Pkw-Fahrerin, die den Zusammenstoß offensichtlich bemerkt hatte, hielt an, stieg aus und schaute sich die Anstoßstelle am Fahrzeug an. Danach stieg sie, ohne nach dem verletzten Mädchen zu schauen, wieder in ihr Auto ein und fuhr davon.

Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich um ein schwarzes Auto (vermutlich Van). Die Fahrerin hat laut vorliegender Beschreibung längeres blondes Haar, sie trug ein beiges Oberteil und ist zirka 1,60 Meter groß.

Zeugen sollten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161-290 melden. (ds)

