Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl auf Baustelle

Northeim (ots)

Hardegsen, Bahnhofstraße - Dienstag, 22.10.2019, vermutlich zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr

HARDEGSEN (fal) - Am Dienstag vermutlich in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr haben Unbekannte aus dem Rohbau am unteren Bereich der Bahnhofstraße ca. 45 qm Fliesen, einen Fliesenschneider, Fliesenkleber und weitere Werkzeuge, die für die Verlegung von Fliesen benötigt werden, gestohlen. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 2.000 Euro.

Einem ersten Zeugenhinweis zu Folge stand zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr ein grauer VW T 5 oder T 6 auf dem Baustellengelände. Möglicherweise handelt sich dabei um das von den Tätern zum Abtransport des Diebesgutes genutzte Fahrzeug.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem grauen VW Bus oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

