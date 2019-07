POL-OS: Osnabrück - Unbekannte stehlen E-Bike

Polizeiinspektion Osnabrück

Ein schwarzes E-Bike mit orangefarbenen Streifen an den Felgen und am Akku, entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in der Holtstraße. Das 28-Zoll-Rad der Marke Haibike, Modell SDuro 7 Pro, war in Höhe der Hausnummer 31 an einem Metallbügel angeschlossen, als der oder die Täter sich zwischen 20 Uhr (Dienstag) und 06 Uhr (Mittwoch) daran zu schaffen machten. Sie nahmen das E-Bike mit und flüchteten unerkannt. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rades erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3240.

