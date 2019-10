Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Trickdiebstahl

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - (rb) Am Mittwoch gegen 13.50 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter unter dem Vorwand, Dachdeckerarbeiten durchführen zu müssen, Zutritt in die Wohnung eines Ehepaars in der Straße Unter der Clustrift. Nach Verlassen der Wohnung fehlte die Geldbörse samt Inhalt. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: südosteuropäisches Aussehen, kurze lockige Haare, ca. 180 cm große schlanke Gestalt, bekleidet mit schwarzer Arbeitshose und einem schwarz-weiß-kariertem Hemd. Er sprach hochdeutsch. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim unter Tel. 05382/919200

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell