Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kreiensen - Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten und zeitweiser Vollsperrung der B 64

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen - (rb) Am Mittwochmittag gegen 11.45 Uhr befuhr ein 72-jähriger Kalefelder mit seinem VW-Sharan die B 64 aus Bad Gandersheim kommend in Richtung Kreiensen. Nach Erreichen der Ortschaft wollte er nach links von der B 64 in die Straße Mühlenweg abbiegen. Dabei übersah er aus bislang nicht bekannter Ursache den entgegenkommenden VW Touran eines 62-jährigen Gandersheimers. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Der Kalefelder wurde dabei in seinem PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Beide Fahrzeugführer, die sich jeweils allein in ihren PKW befunden hatten, wurden schwer verletzt und Krankenhäusern in Northeim und Göttingen zugeführt. Der Sachschaden beträgt ca. 40.000 Euro. Die Polizei Bad Gandersheim nahm die Ermittlungen auf. Zum Einsatz kamen mehrere RTW und NEF, ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr. Die Straßenmeisterei sperrte die Unfallstelle weiträumig ab. Die B 64 musste teilweise in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Verkehrsteilnehmer wurden über Rundfunk informiert.

