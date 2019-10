Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

USLAR-VOLPRIEHAUSEN (js) Am Montag, dem 21.10.19, zwischen 07.45 und 07.55 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Befahren einer schmalen Gasse in Volpriehausen, Mittlere Volperstraße, den angrenzenden Sichtschutzzaun und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel. 05571/926000.

