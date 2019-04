Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Lkw-Unfall blockierte stundenlang die B51

53945 Blankenheim (ots)

Am Montagnachmittag (16.35 Uhr) befuhr ein 57-jähriger Lkw-Fahrer aus Bulgarien die Bundesstraße 51 von Trier in Richtung Blankenheim. Auf Höhe des Orts Schmidtheim verlor er die Kontrolle seines Lkw, als er nach rechts in den Straßengraben fuhr. Er geriet ins Schleudern, lenkte gegen, kippte um und landete schlussendlich auf der Fahrerseite. Der Fahrer verletzte sich dabei schwer und kam nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Fahrer musste zuvor von der Feuerwehr aus seinem Führerhaus befreit werden. An den Unfallhergang konnte sich der Mann nicht mehr erinnern. Er war betrunken. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Der Lkw musste geborgen werden. Die Bergung des Lkw samt Ladung dauerte bis Dienstmorgen, 3.39 Uhr. Die Bundesstraße 51 war bis zu diesem Zeitpunkt für mehrere Stunden gesperrt. Das THW aus Schleiden half bei der Ausleuchtung und den Absperrmaßnahmen. Der Gesamtschaden liegt im oberen fünfstelligen Euro-Bereich.

