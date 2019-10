Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 22.10.19, gegen 16.48 Uhr, befuhr eine bisher unbekannte Fahrerin mit einem PKW die Kurze Straße in Uslar aus Fahrtrichtung Isertor. Als sie an mehreren rechtsseitig abgestellten PKW vorbeifuhr, geriet der PKW auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 25-jähriger PKW-Fahrer aus Uslar musste ausweichen und geriet mit der rechten vorderen Felge seines PKW gegen den Bordstein. Es entstand Sachschaden von ca. 300 EUR. Die verantwortliche Fahrerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich um eine grauhaarige Frau mit grauer Kleidung gehandelt haben, die einen PKW mit NOM-Kennzeichen fuhr. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

