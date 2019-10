Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Anrufe falscher Polizeibeamte

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - (rb) Im Verlauf des Mittwochnachmittag gingen bei zwei älteren Gandersheimer Bürgern Anrufe eines angeblichen "Kriminalhauptkommissars" ein, der suggerieren wollte, dass in der Umgebung eingebrochen worden sei. Man solle auf seine Wertgegenstände achten und diese verschließen. Weiter kam der Anrufer nicht, da in beiden Fällen durch die Angerufenen "aufgelegt" wurde, ohne auf den Gesprächsinhalt einzugehen. Die Reaktionen waren richtig und nochmals sei darauf hingewiesen, dass seitens der Polizei derartige Anrufe in keinem Fall erfolgen.

