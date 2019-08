Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ölspur

Zweibrücken (ots)

Am Freitagabend wurde der Polizei gegen 20:50 Uhr im Bereich Bubenhausen eine Ölspur gemeldet. Bei Überprüfung der Meldung konnte eine Spur beginnend von der Tilsitstraße durch das Stadtgebiet bis letztendlich zum Parkplatz am Schloss in der Bleicherstraße festgestellt werden. Der Verursacher der Ölspur konnte ermittelt werden. Von der UBZ musste eine Fachfirma mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt werden.

