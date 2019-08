Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hornbach (ots)

Am Freitag kam es gegen 11:45 Uhr in Hornbach zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 79-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Zweibrücker Straße in Richtung des dortigen Kreisverkehrs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr missachtete er die Vorfahrt eines dort fahrenden 69-jährigen Fahrradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Fahrradfahrer stürzte und sich Verletzungen im Kopfbereich zuzog. Der Fahrradfahrer musste in der Folge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Es entstand nur geringer Sachschaden.

