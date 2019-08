Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht am 30.08.2019 auf der B10 zwischen Hauenstein und Pirmasens.

Dahn (ots)

Am 30.08.2019 um 11:19 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 10 (B10) eine Unfallflucht. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein LKW-Fahrer die B10 aus Richtung Hauen-stein kommend in Fahrtrichtung Pirmasens. Als der/die bislang nicht bekannte Audi-Fahrer/-in am Ende der Überholspur (kurz nach Hauenstein) so knapp vor dem LKW einscherte, wurde der automatische Bremsassistent des LKW's aktiviert, sodass der LKW zum Stillstand abgebremst wurde. Daraufhin kam es zum Auffahrunfall zwischen zwei hinter dem LKW befindlichen Fahrzeugen. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Gefahndet wird nach einem grauen Audi (Kombi). Die Polizei Dahn bittet um Zeugenhinweise (06391 - 9160 oder per E-Mail: pidahn@polizei.rlp.de).

