Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Ein weiterer Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer ereignete sich am Freitag um 12:35 Uhr in Zweibrücken im Etzelweg. Der 24-jährige Fahrradfahrer befuhr die Gleiwitzstraße in Fahrtrichtung Langentalstraße. Im Kreuzungsbereich zum Etzelweg missachtete er die Vorfahrt eines 82-jährigen Pkw-Fahrer, der vom Etzelweg nach links in die Gleitwitzstraße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Fahrradfahrer eine Verletzung am Unterschenkel zuzog. Der Fahrradfaher musste vor Ort notärztlich behandelt und im Anschluß ins Krankenhaus verbracht werden. Weiterhin entstand Sachschaden von ca. 4000 EUR.

