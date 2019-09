Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall durch LKW mit anschließender Flucht

Idar-Oberstein (ots)

Am Montag den 23.09.2019 kam es zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Tiefensteiner Straße, Hausnummer 29 in Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter LKW-Führer beschädigte beim Vorbeifahren ein Firmenschild der dort ansässigen Firma. Dabei entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die Polizei Idar-Oberstein bittet um Zeugenhinweise bezüglich des Unfallgeschehens und des flüchtigen LKW´s unter der Nummer 06781/5610

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell