Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Konz

Trier (ots)

Am Dienstag, dem 24.09.19, zwischen 06.00 und 14.00 Uhr, wurde ein geparkter Pkw, schwarzer VW Golf, von einem unbekanntem Fahrzeugführer in Konz, Granastraße 113, Lebenshilfe, an der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der Golf parkte am rückwärtigen Gebäudeteil der Stadtbibliothek, gegenüber der Lebenshilfe.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiwache in Konz, Tel. 06501-92680.

Rückfragen bitte an:



Harald Kiefer

Polizeiwache Konz



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Granastraße 116

54329 Konz

Telefon 06501 9268-0

Telefax 06501 9268-50

pwkonz@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell