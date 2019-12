Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Alkoholisierte Autofahrerin verunfallt

Freiburg (ots)

Eine deutlich alkoholisierte Autofahrerin ist am frühen Sonntagmorgen, 15.12.2019, auf der B 34 vor dem Ortseingang von Oberlauchringen gegen eine Warnbake geprallt. Kurz nach 05:00 Uhr war ihr BMW von einem zum Frühdienst fahrenden Polizeibeamten neben der Straße stehend entdeckt worden. Die 48-jährige war in der dortigen scharfen Kurve bei der Baustelle der Ortsumfahrung nach rechts geraten und gegen die Abgrenzung geprallt. Dabei entstand geringer Sachschaden. Da die Frau aber nach Alkohol roch, wurde dies überprüft. Der Alcomat zeigte gut 2,2 Promille an, weshalb eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

