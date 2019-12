Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim- Diebstahl hochwertiger E-Bikes

Freiburg (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft entwendete am Sonntag 15.12.2019 im Zeitraum von 14:00 bis 14:45 Uhr zwei vor einer in der Hauptstraße abgestellte E-Bikes der Marke Scott Modell E-Spark 710 Plus sowie 720 Plus. Der Gesamtwert der beiden Fahrräder liegt bei über 9000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 entgegen.

