Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Unbekanntes Fahrzeug kommt mitten auf der Straße entgegen - Lieferwagen überschlägt sich - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 14.12.2019, ist ein Lieferwagen auf der Kreisstraße zwischen Bonndorf und Boll von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Der 36 Jahre alte Fahrer überstand den Unfall unverletzt. Gegen 07:00 Uhr war er mit seinem Ford Transit in Richtung Boll gefahren, als ihm mitten auf der Straße ein Fahrzeug entgegenkam. Aus Reflex lenkte der Ford-Fahrer nach rechts, der Lieferwagen durchbrach eine Leitplanke und überschlug sich an einem Hang. Unversehrt, aber mit Schwierigkeiten konnte sich der Fahrer befreien. Am Ford entstand Sachschaden von rund 6000 Euro, ca. 1500 Euro an der Leitplanke. Das entgegengekommene Fahrzeug fuhr weiter. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531.

