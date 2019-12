Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Unbekannter fährt über Kreisverkehr - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 15.12.2019, ist ein unbekannter Fahrer über den Kreisverkehr zwischen Unter- und Oberlauchringen gefahren und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte war in Richtung Oberlauchringen unterwegs, als er am Kreisverkehr vermutlich zu schnell war und über diesen fuhr. Im Anschluss geriet das Fahrzeug noch nach rechts von der Straße ab. Mehrere Beschilderungen wurden dadurch aus ihren Betonverankerungen gerissen. Der Verursacher dürfte beim nahe gelegenen Rathaus die Verkehrszeichen unter seinem schwer demolierten Auto entfernt haben. Möglicherweise wurde der beschädigte Wagen auch von dort abgeschleppt. Der Unfall wurde gegen 21:30 Uhr der Polizei gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt war der Verursacher nicht mehr dort. Der Unfall dürfte ab ca. 20:30 Uhr passiert sein. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet um Zeugenhinweise. Wem ist beim Rathaus ein beschädigtes Auto, höchstwahrscheinlich ein Ford, aufgefallen und wer hat den Abschleppvorgang beobachtet? Der Sachschaden an den Verkehrseinrichtungen liegt bei über 3000 Euro.

