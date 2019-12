Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auffahrunfall - ein Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit leichten Verletzungen kam am Samstag, 14.12.2019, ein Autofahrer in ein Krankenhaus, nachdem er in Bad Säckingen einen Auffahrunfall verursacht hatte. Der 60-jährige hatte gegen 12:40 Uhr in der Basler Straße zu spät bemerkt, dass der Lieferwagen vor ihm bremste. Er fuhr auf und verletzte sich leicht. Sein 54 Jahre alter Unfallgegner blieb unversehrt. Der Sachschaden liegt bei rund 9000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell