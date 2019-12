Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Trunkenheit im Straßenverkehr

Freiburg (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Breisach kontrollierte am Sonntag 15.12.2019 gegen 04:45 Uhr einen französischen Pkw in der Burkheimer Landstraße in Breisach. Der 48jährige Fahrzeugführer erzielte beim anschließenden Alkoholtest einen Wert von 1,66 Promille was eine Blutentnahme und den sofortigen Führerscheinentzug zur Folge hatte.

