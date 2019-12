Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Auseinandersetzung in der Lammstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 14.12.2019, gegen 20 Uhr, kam es in der Lammstraße in Emmendingen zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei wurde eine Peron aus einer Gruppe, welche laut Zeugen aus sieben Personen bestand, heraus mit Pfefferspray besprüht. Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann etwas zu den beteiligten Personen mitteilen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

