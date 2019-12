Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Verkehrsunfall in der Westendstraße

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 13.12.2019 ereignete sich, gegen 13:30 Uhr, in der Westendstraße in Herbolzheim, ein Verkehrsunfall. Hierbei gelangte der Anhänger eines Sattelzuges auf die Gegenfahrbahn, weshalb es zu einer Kollision mit einem Pkw kam. Der 46-jährige Fahrer des Pkw wurde hierbei leicht verletzt, des Weiteren entstand Sachschaden.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

