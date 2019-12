Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 14.12.2019, ereignete sich gegen 22:00 Uhr auf der B3, bei Herbolzheim, ein Verkehrsunfall, in dessen Folge sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer fuhr mit seinem Fahrzeug von Herbolzheim in Richtung Ringsheim. Kurz nach Herbolzheim geriet er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem anderen Fahrzeug, welches dadurch stark beschädigt wurde.

Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zum unbekannten Fahrzeugführer geben? Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

