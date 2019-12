Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg/Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Mehrere Wohnungseinbrüche am Wochenende - Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit

Freiburg (ots)

Im Freiburger Stadtgebiet und im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald kommt es aktuell vermehrt zu Wohnungseinbrüchen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereigneten sich am Wochenende mindestens neun Taten.

Im Freiburger Stadtteil Wiehre drangen unbekannte Täter am Wochenende in zwei Wohnungen ein. Weitere Einbrüche ereigneten sich in Merzhausen, Schallstadt, Schallstadt-Wolfenweiler, Badenweiler, Neuenburg am Rhein-Grißheim, Müllheim-Niederweiler und in Münstertal/Schwarzwald-Untermünstertal. Die Höhe des Diebstahlschadens steht derzeit noch nicht fest, dürfte sich aber im fünfstelligen Bereich bewegen. Die Täter haben es hauptsächlich auf Schmuck und Bargeld abgesehen.

Die Polizei ist verstärkt im Einsatz und bittet Bewohnerinnen und Bewohner um erhöhte Aufmerksamkeit. Verdächtige Beobachtungen sollten unverzüglich über die 110 mitgeteilt werden.

Tipps zum Schutz gegen Einbrecher gibt es unter www.k-einbruch.de

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell