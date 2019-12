Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht nach Überholmanöver

Freiburg (ots)

LKR Breisgau-Hochschwarzwald

- Eisenbach

Am Samstag, den 14.12.2019 kam es gegen 11:10 Uhr in Eisenbach, Bereich Höchst, zu einem Verkehrsunfall. Ein 26jähriger von Eisenbach in Richtung Titisee-Neustadt fahrender Pkw-Führer wollte auf Höhe des Eisenbacher Einkaufsmarktes nach links auf den dortigen Parkplatz abbiegen. Beim Abbiegevorgang überholte ein von hinten kommender Pkw den Abbiegenden, wobei es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Am abbiegenden Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unvermittelt fort, ohne sich vor Ort um die Schadensregulierung zu kümmern. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen blauen Pkw, der im Bereich der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt sein müsste.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt telefonisch in Verbindung zu setzen. Tel. 07651-9336-0.

