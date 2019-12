Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Nollingen: Weihnachtsbaumverkäufer stiehlt Erlös und verschwindet damit

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag wird der Polizei mitgeteilt, dass ein Verkäufer eines Weihnachstbaumverkaufsstandes mit dem Tageserlös auf und davon sei. Ein Mitarbeiter der aus dem Markgräflerland stammenden Firma habe gegen 15 Uhr den verwaisten Standort in Nollingen festgestellt. Der im Verdacht stehende Mann konnte nach erfolgreichen Recherchen und Ermittlungen gegen 18 Uhr in einer Wohnung in Lörrach festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung konnte ein Teil der Beute und Betäubungsmittel aufgefunden werden. Im Beisein des Verdächtigen befand sich zudem ein Mann gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Lörrach vollstreckt werden konnte.

