StFV-HA: Danksagung

Keine Schuld ist dringender, als die, Dank zu sagen (Marcus Tullius Cicero)

Für die Hinterbliebenen unseres Freundes, Kollegen und Kameraden Hauptbrandmeister Armin Samsen hat der Stadtfeuerwehrverband Hagen die traurige Aufgabe übernommen, die finanziellen Folgen des tödlichen Dienstunfalls zu mildern und bat um Spenden. Das Gute am Schlechten war eine nicht für möglich gehaltene Resonanz aus breiten Teilen der Gesellschaft, Spenden von Privatpersonen, die Armin nicht kannten, von Kollegen der Stadtverwaltung Hagen, von pensionierten und aktiven Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr und Berufsfeuerwehr, Landtagsabgeordneten, Kommunalpolitikern und vielen Organisationseinheiten / Firmen. Für uns ist es nicht nur Schuld - es ist uns ein dringendes Bedürfnis all denen Dank zu sagen, die geholfen haben, den Hinterbliebenen Hilfe zu leisten! Am 30. November 2019 wird die Spendenaktion beendet und wir möchten um Verständnis bitten, dass wir aus satzungsrechtlichen Gründen keine Spendenbescheinigung für diesen Sonderfall ausstellen dürfen. Der Verband der Feuerwehr der Stadt Hagen e.V. wünscht eine besinnliche und gesegnete Adventszeit. Danke !

