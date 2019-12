Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Mooswald: Tankstelle überfallen

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Täter überfällt eine Tankstelle in der Mühlhauser Straße. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Der Überfall ereignete sich am Freitag, 13.12.2019, gegen 21:40 Uhr. Mit einem Motorradhelm maskiert, betrat ein Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Mühlhauser Straße. Er forderte von einem Angestellten Geld und Waren. Dabei hielt er ein großes Küchenmesser in der Hand. Der Täter floh mit seiner Beute, einem dreistelligen Geldbetrag und Zigaretten, in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und fahndet nach einer Person mit folgender Beschreibung:

- männlich - circa 28-34 Jahre alt - circa 190cm groß - dünn - blonde Haare - hellhäutig - tiefe Stimme, kein erkennbarer Akzent - trug schwarzen Motorradhelm mit offenem Visier - dunkle Jacke - Jeanshose - schwarze Handschuhe ohne Applikationen - trug Lidl-Tasche bei sich (keine einfache Plastiktüte, sondern wiederverwendbare, festere Tasche), weiß mit mehreren Bildern/Logos bedruckt - führte bei der Tatausführung ein großes Küchenmesser mit

Kurz vor der Tat sollen zwei circa 30 Jahre alte Männer die Tankstelle verlassen haben. Sie kommen als Zeugen in Betracht und werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Wer kann Hinweise zur Tat oder zum Täter geben? Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Mühlhauser Straße beobachtet? Hinweise nimmt die Kripo Freiburg (Tel. 0761 882-5777) oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell