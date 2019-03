Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle, Einbruch, Feuerwehreinsatz und Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Geldbörse

Ein Dieb begab sich am Dienstag gegen 17 Uhr unbemerkt in den Umkleideraum einer Gaststätte, die sich am Marktplatz befindet. Dort entwendete er eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro Inhalt. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Heubach: Unfallflucht

Am Montag wurde zwischen 7.15 Uhr und 15.20 Uhr ein Toyota beschädigt, der auf einem Firmenparkplatz in der Jägerstraße abgestellt war. Der Verursacher hinterließ rund 2000 Euro Schaden. Hinweise auf diesen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Ein Auffahrunfall mit rund 3500 Euro Schaden ereignete sich am Dienstagnachmittag am Schmiedeberg. Gegen 15.15 Uhr fuhr dort ein 72-jähriger Opel-Fahrer auf den Mercedes eines 70-Jährigen auf.

Ellwangen: Diebstahl von Geldbörse

Am Dienstag begab sich ein Dieb zwischen 9.15 Uhr und 11.10 Uhr unbemerkt in eine Umkleidekabine in der Turnhalle des Peutinger Gymnasiums in der Peutinger Straße. Er entwendete eine anschließend eine Geldbörse mit Bargeld. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Einbruch

Ein Einbrecher verschaffte sich zwischen dem 14.03.19 und Dienstagmittag gewaltsam Zutritt in die Fischerhütte bei den Fischweihern östlich von Killingen. Vermutlich wurden keine Gegenstände entwendet, jedoch Sachschaden an der Türe verursacht. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Tannhausen: Motorradfahrer verletzt

Ein 42-jähriger Motorradfahrer stürzte am Dienstag gegen 19.15 Uhr in der Mörikestraße alleinbeteiligt mit seiner Honda. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, sodass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Aalen: Brand einer Maschine

Am Dienstagabend kam es in einer Firma in der Ulmer Straße zu einem Maschinenbrand. Der Brand entstand, als eine Hydraulikleitung riss und sich das ausströmende Öl entzündete. Der Schaden an der Maschine ist bisher noch nicht einschätzbar. Die Freiwillige Feuerwehr Aalen war mit 20 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen vor Ort.

Aalen-Wasseralfingen: Unfall beim Vorbeifahren

Beim Befahren eines Parkplatzes in der Julius-Schall-Straße streifte ein 50-jähriger Lkw-Lenker am Dienstagnachmittag gegen 14.40 Uhr beim Vorbeifahren einen geparkten Ford. Dadurch entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Essingen: Omnibus streift Pkw

An einer Engstelle der Kirchgasse streifte ein 29-jähriger Omnibus-Lenker am Dienstagnachmittag gegen 13.45 Uhr den VW einer 71-Jährigen, die angehalten hatte und nach rechts auf den Gehweg gefahren war, um den Omnibus passieren zu lassen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert.

Aalen: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz des Thermalbades am Osterbucher Platz wurde am Montag zwischen 17.50 Uhr und 21.15 Uhr ein geparkter Skoda Superb von einem unbekannten Fahrzeuglenker vermutlich beim Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher, der sich unerlaubt entfernte, hinterließ einen Schaden von ca. 5000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell