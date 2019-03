Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Schwäbisch Hall (ots)

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Ein 55 Jahre alter VW-Lenker befuhr am Dienstag um 7:50 Uhr die Stauferstraße und wollte nach links in die Michaelstraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 31 Jahre alte Renault-Lenkers, der seinerseits von der Michaelstraße nach links in die Stauferstraße abbog. Bei dem Zusammenstoß war ein Sachschaden von circa 4.000 Euro entstanden.

Crailsheim: Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Bei einem missglückten Überholversuch ist am Dienstagmorgen ein 28 Jahre alter Mazda-Lenker mit einem entgegenkommenden Peugeot eines 21-Jährigen zusammengestoßen. Der Mazda-Lenker hatte um 07:45 Uhr die B 290 von Jagstheim in Richtung Crailsheim befahren, als er einen vorausfahrenden Lkw überholen wollte. Hierbei hatte er den entgegenkommenden Peugeot übersehen. Trotz Ausweichversuch beider Autofahrer stießen die Fahrzeuge zusammen, wodurch ein Sachschaden von circa 10.000 Euro entstand. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Braunsbach: Unfallflucht auf der Autobahn

Beim Fahrstreifenwechsel hat am Dienstag der Fahrer eines bislang unbekannten Kleintransporters auf der A6 einen Verkehrsunfall verursacht. Der Kleintransporter war um 12:10 Uhr in Richtung Mannheim unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Ilshofen und Schwäbisch Hall auf den linken Fahrstreifen wechselte und mit einem VW Wohnmobil eines 77-Jährigen zusammenstieß. Der Fahrer des Wohnmobils konnte auf dem Standstreifen anhalten. Der Fahrer des Kleintransporters setzte seine Fahrt fort. Laut Zeugenaussagen hielt er später an einer Haltebucht kurz an, setzte dann jedoch seine Flucht weiter fort. An dem Wohnmobil war ein Sachschaden von circa 10.000 Euro entstanden.

Zeugenhinweise erbittet die Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall, Telefon 07904/9426-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell