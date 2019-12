Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Zwei Pkws stoßen auf der B 34 zusammen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden hat sich am Freitag, 13.12.2019, um circa 12.25 Uhr auf der B 34 in Grenzach-Wyhlen ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte eine in Richtung Grenzach fahrende, 29-jährige Pkw-Fahrerin auf Höhe des dortigen Aldi-Marktes wenden. Beim Wendevorgang kam es zu einer Streifkollision mit einem hinter ihr fahrenden 50-jährigen Pkw-Führer, der in diesem Moment zum Überholen ansetzte.

Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07624 9890-0 beim Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (tagsüber) oder rund um die Uhr unter Tel. 07623 7404-0 beim Polizeirevier Rheinfelden zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell